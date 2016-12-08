وصول مدحت بركات للتحقيق معه باتهامه بمنع "استرداد الأراضى" من مباشرة عملها

كتب أحمد الجعفرى

وصل منذ قليل إلى مقر نيابة أول أكتوبر رجل الأعمال مدحت بركات، رئيس مجلس إدارة شركة بورساليتو للتنمية السياحية، وسط حراسة أمنية مشددة للتحقيق معه فى اتهامه بمنع أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة من مباشرة أعمالها المكلفة بها بمنطقة وادى الملوك، واستعانته بعدد من الأشخاص ومنعه عددا من ملاك الأراضى من التصرف بها، وفرض البلطجة عليهم وتعديه على أعضاء اللجنة بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء.

وتمكن رجال المباحث بإشراف اللواء هشام العراقى، مدير أمن الجيزة، من ضبط المتهم فى كمين تم إعداده له بعد هروبه من المكان الذى شهد الواقعة عقب علمه بإبلاغ اللجنة مديرية أمن الجيزة، وبالكشف الجنائى عليه تبين أنه سابق اتهامه فى 26 قضية منها ضرب ونصب ومشاجرة وقتل وشيك ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا نصب وشيك وإتلاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.