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مباحث مطار شرم الشيخ تضبط أوكراني بحوزته 6 كيلو كوكايين

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مباحث مطار شرم الشيخ تضبط أوكراني بحوزته 6 كيلو كوكايين مباحث مطار شرم الشيخ تضبط أوكراني بحوزته 6 كيلو كوكايين

تمكنت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي بالتعاون مع ضباط المباحث ، من ضبط 6 كيلو كوكايين المخدر بحوزة راكب اوكراني قادم من أوكرانيا،

وصرحت مصادرأمنيه   بمطار شرم الشيخ، أن أثناء اتخاذ الإجراءات المتبعة علي ركاب الرحلة القادمة من أوكرانيا، اشتبه أحمد سيد إبراهيم مأمور الضبط في الركب الاوكراني، وبالعرض  علي  اللواء إسلام البدري مدير المباحث الجنائية بمصلحة أمن المواني والعميد مجدى سالم رئيس مباحث المصلحة والعقيد صالح عبدالنعيم رئيس قسم التهريب بالمصلحة ، تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد سامح فراج رئيس مباحث مطار شرم الشيخ ويضم المثدم أحمد خيري وكيل مباحث مطار شرم الشيخ  والمقدم وليد عباس والنقيب محمود شكرى معاون مباحث المطار والرائد احمد شوقي ضابط مباحث المخدرات  تم تفتيش حقائبه وعثر بداخلها علي 6 كيلو كوكايين المخدر.

تم بتحرير محضر تهريب للراكب، واحالته بالمضبوطات الي النيابة لمحاولته جلب تهريب مواد مخدرة من الخارج.

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