أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مواقف الشارقة مجانية الأحد

Google+ Print
مواقف الشارقة مجانية الأحد مواقف الشارقة مجانية الأحد

بمناسبة الاحتفال بعطلة المولد النبوي، واستكمالاً لدورها في تعزيز وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين والجمهور، أعلنت بلدية مدينة الشارقة أن مواقف السيارات في جميع المناطق الخاضعة للرسوم بالمدينة، ستكون مجانية يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر الجاري، حسبما صرح عاطف الزرعوني مدير إدارة المواقف العامة بالبلدية.
>  
> وأوضح الزرعوني أن المواقف التابعة لنظام الدفع المسبق ستكون مجانية فقط طوال اليوم المذكور، والذي يصادف عطلة رسمية للدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص في عموم الدولة، على أن يستأنف تفعيل الرسوم يوم الإثنين.

وصرح الزرعوني أن هذه البادرة التي تحرص البلدية على تقديمها خلال العطل وجميع المناسبات الدينية والوطنية، تعكس مدى الاهتمام المتواصل منها بالجمهور وتوفير كافة سبل الراحة وتسهيل الحركة والمرور على المواطنين وزوار المدينة، كما أنها تنبع من إلتزام البلدية بمسؤوليتها المجتمعية تجاه مختلف شرائح المجتمع.

ودعا الزرعوني مالكي المركبات إلى ضرورة الاستخدام الأمثل لمواقف السيارات خاصة وأن الاستخدام الخاطئ للموقف يعرض صاحب المركبة للمخالفة، مؤكداً أن الهدف من مراقبة السيارات خلال يوم العطلة هو منع سوء استغلال المواقف واستخدام أكثر من موقف للسيارة الواحدة أو وقوف السيارات بشكل خاطئ مما يعرقل حركة السير.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية