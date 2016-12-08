مواقف الشارقة مجانية الأحد

بمناسبة الاحتفال بعطلة المولد النبوي، واستكمالاً لدورها في تعزيز وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين والجمهور، أعلنت بلدية مدينة الشارقة أن مواقف السيارات في جميع المناطق الخاضعة للرسوم بالمدينة، ستكون مجانية يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر الجاري، حسبما صرح عاطف الزرعوني مدير إدارة المواقف العامة بالبلدية.

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> وأوضح الزرعوني أن المواقف التابعة لنظام الدفع المسبق ستكون مجانية فقط طوال اليوم المذكور، والذي يصادف عطلة رسمية للدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص في عموم الدولة، على أن يستأنف تفعيل الرسوم يوم الإثنين.

وصرح الزرعوني أن هذه البادرة التي تحرص البلدية على تقديمها خلال العطل وجميع المناسبات الدينية والوطنية، تعكس مدى الاهتمام المتواصل منها بالجمهور وتوفير كافة سبل الراحة وتسهيل الحركة والمرور على المواطنين وزوار المدينة، كما أنها تنبع من إلتزام البلدية بمسؤوليتها المجتمعية تجاه مختلف شرائح المجتمع.

ودعا الزرعوني مالكي المركبات إلى ضرورة الاستخدام الأمثل لمواقف السيارات خاصة وأن الاستخدام الخاطئ للموقف يعرض صاحب المركبة للمخالفة، مؤكداً أن الهدف من مراقبة السيارات خلال يوم العطلة هو منع سوء استغلال المواقف واستخدام أكثر من موقف للسيارة الواحدة أو وقوف السيارات بشكل خاطئ مما يعرقل حركة السير.