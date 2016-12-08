جنايات الشارقة تنظر قضية تزوير 66 إذن دخول للدولة

استمعت محكمة جنايات الشارقة خلال جلستها، برئاسة القاضي محمود بكر، إلى أقوال متهم من جنسية دولة آسيوية، زوٌر عن قصد 66 إذن دخول للدولة صادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وقدمها للمشتكي وأخذ بالمقابل ثمن تذاكر سفر لـ 66 شخص أصدرت لهم التأشيرات واحتفظ بها لنفسه.

وأنكر المتهم أمام الهيئة القضائية تهمة التزوير، وعليه تم تأجيل القضية لحين استدعاء المشتكي ومواجهته بأقوال المتهم.

إلى ذلك نظرت المحكمة قضية شخص حاول مغادرة الدولة عبر مطار الشارقة الدولي، مستخدما جواز سفر يعود لشخص آخر بقصد الخروج من الدولة وتم ضبطه من خلال مفتش الجوازات الذي لاحظ اختلاف البيانات الواردة في جواز السفر، فتم إبلاغ الجهات الأمنية واتخاذ الإجراءات بحقه. والمتهم اعترف باستخدام جواز سفر لا تعود ملكيته له وتم حجز الدعوى للحكم.