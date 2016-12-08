18.5 ألف مسكن للمواطنين في أبوظبي بقيمة 31.1 مليار درهم

بلغ عدد المساكن التي سلمت من خلال إدارة قروض الإسكان للمواطنين في بنك الخليج الأول 13 ألفا و961 مشروعا فيما لايزال أربعة آلاف و500 مشروع قيد التنفيذ وذلك بإجمالي 18 ألفا و461 مشروعا بقيمة 31.1 مليار درهم تم صرفها على المشاريع المكتملة وقيد الإنجاز حتى الآن .

وأكد خالد الحمادي رئيس إدارة التوزيع والقنوات في قسم مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك الخليج الأول - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" - أن البنك تلقى /28/ ألفا و/433/ قرض إسكان من هيئة أبوظبي للإسكان منذ بداية عام 2007 وحتى شهر سبتمبر الماضي متضمنة الدفعة الجديدة من القروض السكنية والتي بلغت 1250 قرضا .

ولفت إلى ان عدد المشاريع التي سلمت لأصحابها بلغ /13/ ألفا و/961/ مشروعا فيما لايزال اربعة آلاف و/500/ مشروع قيد التنفيذ .. مشيرا إلى أن البنك قابل نحو /23/ ألفا و/889/ مواطنا لفتح ملفات إدارية وحسابات لإدارة مشروع البناء مضيفا أن المشاريع موزعة بواقع /14/ ألفا و/77/ مسكنا في أبوظبي وتسعة آلاف و/264/ في العين و/548/ في المنطقة الغربية.

وأضاف أن معرض قروض الإسكان الذي ينظمه بنك الخليج الأول سنويا يقام هذا العام بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان ودائرة شؤون البلديات في أبوظبي والعين والغربية ودائرة الكهرباء والماء في أبوظبي والعين كشركاء إستراتيجيين إلى جانب شركة "تكييف" الراعي الرسمي للمعرض .

ويعتبر معرض "قروض الإسكان للمواطنين" الأول من نوعه في الدولة حيث يتيح للمواطنين الحاصلين على قروض الإسكان أو المتقدمين بطلبات الحصول عليها الاطلاع على أحدث التصاميم الهندسية وخدمات البناء والتواصل مع مختلف فئات الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية العاملة في دولة الإمارات إلى جانب الاطلاع على مختلف المعلومات الضرورية التي تساعدهم على بناء منازل أحلامهم واستخدام قرض الإسكان بأكبر كفاءة ممكنة.

وياتي تنظيم بنك الخليج الأول لمعرض "قروض الإسكان للمواطنين" للعام الثالث على التوالي نظرا للإقبال الكبير الذي شهده خلال المعرضين الأول والثاني.