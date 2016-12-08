"التعبئة العامة و الإحصاء" يبدأ تعداد 2017 بمدينة برج العرب

الاسكندرية جاكلين منير

عقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، اجتماعا بقاعة اجتماعات المجلس المحلي لمدينة برج العرب برئاسة بهية عبد الفتاح ، رئيس مركز ومدينة برج العرب ، مع مراقبي ومفتشي التعداد استعدادا لبدء أعمال التعداد العام للسكان والمنشاءات 2017، حيث تناول الاجتماع الإجراءات التمهيدية، وكذا توزيع مناطق العمل علي المفتشين وأهمية دقة البيانات لما له من مردود اقتصادي واجتماعي وسياسي علي المواطن، من خلال الخطط التنموية والتي تتطلب بيانات علي درجة عالية من الدقة، كما تم استعراض مقارات العمل ، وقد شددت رئيس المركز على تذليل اي صعاب أو عقبات لانجاح أعمال التعداد.

من جهة أخرى عقدت مدينة برج العرب، لقاءاً لبحث مشاكل المدينة يضم كافة القيادات التنفيذية ، لمناقشة العقبات التى تواجه العمل بها ، حيث كشفت إدارة الرصد البيئى وجود عجز بسيارات نقل القمامة بالمركز وبعد المقلب الصحى عنها مما يقلل من كفاءة رفع مخلفات القمامة بالشكل المطلوب، بالاضافة إلى إدارة البيئة والتى عرضت مشكلة بعد المكان المخصص لتفريغ سيارت الكسح.

واستعرضت إدارة المخابز، مشكلة عدم تعيين عدد من العمالة المؤقتة، والتى مر عليها أكثر من خمس سنوات دون تعيين ، وتناول الاجتماع أساليب حل هذة المشكلات بجميع الإدارت لرفع كفاءة العمل وتقديم خدمة متميزة للمواطن.