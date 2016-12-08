أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

موقع إلكترونى لرعاية واستخدام حيوانات التجارب للبحث العلمى بجامعة بنى سويف

Google+ Print
موقع إلكترونى لرعاية واستخدام حيوانات التجارب للبحث العلمى بجامعة بنى سويف موقع إلكترونى لرعاية واستخدام حيوانات التجارب للبحث العلمى بجامعة بنى سويف

>بنى سويف - هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بنى سويف فى جلسته رقم 140 المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة على تدشين موقع الكترونى خاص بلجنة الجامعة لرعاية واستخدام حيوانات التجارب للتعليم والبحث العلمى.

أشاد الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة بالموقع وأوصى بأن ذلك يساعد الباحثين فى إجراء بحوث الماجستير والدكتوراة والمشروعات البحثية التى تتعامل مع الحيوان وضرورة وجود موافقة من هذه اللجنة على بروتوكول العمل فى البحث خاصة وأن الجامعة ترفع شعار نحو جامعة بحثية.

أوضح الدكتور أمين لطفى أن جامعة بنى سويف هىثانى جامعةعلى مستوى الجامعات المصرية التى انشأت لجنة رعاية واستخدام حيوانات التجارب للتعليم والبحث العلمى وبداية تفعليها عند استخدام حيوانات التجارب التى سخرها الله تعالى لخدمة الإنسان وعدم القسوة عليها لأنه أبكم لا يستطيع التعبير عن نفسه وآلامه فيجب التعامل معه من هذا المنطلق حتى لو كان استخدامه للبحث العلمى وهو هدف نبيل ومفيد فى الوقت ذاته مع ضرورة تطبيق المعايير الإخلاقية عند استخدام حيوانات البحث العلمى خاصة وأن العالم يتجه نحو تقليل استخدامه فى التجارب وبدائل لتقليل الايذاء للحيوان بقدر الإمكان وتجدر الإشارة إلى أن وقعت على الإعلان العالمى للأمم المتحدة لحقوق الحيوان سنة 2008 وتحديد العلاقة بين الإنسان والحيوان.

أضاف الدكتور طريف شوقى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن من أهداف هذه اللجنة إنشاء لجان فرعية لاستخدام الحيوان وتوحيد اللجان القياسية داخل الكليات وإنشاء قاعدة بيانات عن لكليات وإعداد مقررات دراسية لنشاط اللجنة لهذا الغرض وأيضا من أهدافها إنشاء مرفق متكامل لحيوانات التجارب لكى يكون المصدر الأساسى للحصول على او إجراء بحوث على حيوانات التجارب وفقا للمعايير الدولية.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى