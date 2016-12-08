موقع إلكترونى لرعاية واستخدام حيوانات التجارب للبحث العلمى بجامعة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بنى سويف فى جلسته رقم 140 المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة على تدشين موقع الكترونى خاص بلجنة الجامعة لرعاية واستخدام حيوانات التجارب للتعليم والبحث العلمى.

أشاد الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة بالموقع وأوصى بأن ذلك يساعد الباحثين فى إجراء بحوث الماجستير والدكتوراة والمشروعات البحثية التى تتعامل مع الحيوان وضرورة وجود موافقة من هذه اللجنة على بروتوكول العمل فى البحث خاصة وأن الجامعة ترفع شعار نحو جامعة بحثية.

أوضح الدكتور أمين لطفى أن جامعة بنى سويف هىثانى جامعةعلى مستوى الجامعات المصرية التى انشأت لجنة رعاية واستخدام حيوانات التجارب للتعليم والبحث العلمى وبداية تفعليها عند استخدام حيوانات التجارب التى سخرها الله تعالى لخدمة الإنسان وعدم القسوة عليها لأنه أبكم لا يستطيع التعبير عن نفسه وآلامه فيجب التعامل معه من هذا المنطلق حتى لو كان استخدامه للبحث العلمى وهو هدف نبيل ومفيد فى الوقت ذاته مع ضرورة تطبيق المعايير الإخلاقية عند استخدام حيوانات البحث العلمى خاصة وأن العالم يتجه نحو تقليل استخدامه فى التجارب وبدائل لتقليل الايذاء للحيوان بقدر الإمكان وتجدر الإشارة إلى أن مصر وقعت على الإعلان العالمى للأمم المتحدة لحقوق الحيوان سنة 2008 وتحديد العلاقة بين الإنسان والحيوان.

أضاف الدكتور طريف شوقى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن من أهداف هذه اللجنة إنشاء لجان فرعية لاستخدام الحيوان وتوحيد اللجان القياسية داخل الكليات وإنشاء قاعدة بيانات عن لكليات وإعداد مقررات دراسية لنشاط اللجنة لهذا الغرض وأيضا من أهدافها إنشاء مرفق متكامل لحيوانات التجارب لكى يكون المصدر الأساسى للحصول على او إجراء بحوث على حيوانات التجارب وفقا للمعايير الدولية.