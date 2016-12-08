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الرئيس السيسي: الخطاب الدينى أهم قضايانا على الإطلاق

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الرئيس السيسي: الخطاب الدينى أهم قضايانا على الإطلاق الرئيس السيسي: الخطاب الدينى أهم قضايانا على الإطلاق

>كتب سمير حسنى - محمد شعلان

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه تحدثت مع وزير الاوقاف، منذ عدة أشهر عن الخطاب الدينى، الذى يتم تناوله يوم الجمعة على مستوى بالكامل، وأكرر هذا الطرح الآن ، لكى نتوقف كثيرا أمام هذا الأمر، لأن هذا الأمر جلل وعظيم.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف بقاعة مؤتمرات الأزهر:" نحن لا نتحدث عن الدين الاسلامى فقط، ولكن نتحدث عن فكرة الأديان كلها، التى يتم انتهاكها، ويتم التراجع عن فكرة الدين، وليس فكرة الإسلام، مضيفًا:" ما يراه العالم الآن لم يجعل الناس تنتقد الخطاب التكفيرى فقط، بل وصل إلى أن شباب ابتدت تكفر بفكرة الأديان، واحنا مش بندافع عن الإسلام إحنا بندافع عن اللى بيحاولوا يخلوا الناس تنكر الأديان، إذا كانت القضية، التى نتكلم فيها قضية مهمة فانا أعتبرها اهم قضايانا على الإطلاق".

 


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