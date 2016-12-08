السيسى يوجه التحية للشعب المصرى على تحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة

كتب سمير حسنى- محمد شعلان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية والتقدير للشعب المصرى على تحمله الإجراءات الاقتصادية الصعبة الأخيرة، قائلا "أنتم ضربتوا مثل، والدنيا كلها كانت محتارة ليه الناس دى متحركتش.. وأنا قلت لأنه شعب عظيم".

وتابع فى حديثه للمصرين: "أنتم مش وقفتوا جنبى أنتم وقفتوا جنب مصر.. ومش حفظتوا عليا أنتم حفظتوا على مصر، والكل كان بيراهن الشهر اللى فات على البلد".

وكشف السيسى عن تلقيه تقارير من أجهزة الدولة عن صرف دول الكثير من الأموال لتخريب البلد، بدلا من تخفيف معاناة الناس، قائلا لكل من يعادى من: "سيبونا فى حالنا وهنقدر نبقى كويسين".