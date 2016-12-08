أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى يوجه التحية للشعب المصرى على تحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة

Google+ Print
السيسى يوجه التحية للشعب المصرى على تحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة السيسى يوجه التحية للشعب المصرى على تحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة

>كتب سمير حسنى- محمد شعلان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية والتقدير للشعب المصرى على تحمله الإجراءات الاقتصادية الصعبة الأخيرة، قائلا "أنتم ضربتوا مثل، والدنيا كلها كانت محتارة ليه الناس دى متحركتش.. وأنا قلت لأنه شعب عظيم".

وتابع فى حديثه للمصرين: "أنتم مش وقفتوا جنبى أنتم وقفتوا جنب .. ومش حفظتوا عليا أنتم حفظتوا على مصر، والكل كان بيراهن الشهر اللى فات على البلد".

وكشف السيسى عن تلقيه تقارير من أجهزة الدولة عن صرف دول الكثير من الأموال لتخريب البلد، بدلا من تخفيف معاناة الناس، قائلا لكل من يعادى من: "سيبونا فى حالنا وهنقدر نبقى كويسين".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى