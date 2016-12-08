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إحباط تهريب 100 جهاز تتبع سيارات مع فرنسي بالمطار

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إحباط تهريب 100 جهاز تتبع سيارات مع فرنسي بالمطار إحباط تهريب 100 جهاز تتبع سيارات مع فرنسي بالمطار

أرشيفية

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب 100 جهاز تتبع سيارات بالأقمار الصناعية ، جى بى إس ، قيمتها ربع مليون جنيه اخفها راكب فرنسي بحقائبه لدي وصوله من عمان ، لتضليل رجال الجمارك وبيع المصبوطات بالأسواق وتحقيق مكاسب مادية .

صرحت مصادر جمركية إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الأردنية رقم 505 ، والقادمة من عمان ، اشتبه عصام أنور مدير الجمرك، فى حقائب الراكب فرنسى من أصل مصرى، وبتفتيش حقائبه عبر علي 100 جهاز تتبع بالأقمار الصناعية ــ جى بى إس ــ قيمتها ربع مليون جنيه .

امر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركي له واتخاذ الإجراءات القانونية .

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