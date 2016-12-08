إحباط تهريب 100 جهاز تتبع سيارات مع فرنسي بالمطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب 100 جهاز تتبع سيارات بالأقمار الصناعية ، جى بى إس ، قيمتها ربع مليون جنيه اخفها راكب فرنسي بحقائبه لدي وصوله من عمان ، لتضليل رجال الجمارك وبيع المصبوطات بالأسواق وتحقيق مكاسب مادية .

صرحت مصادر جمركية إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الأردنية رقم 505 ، والقادمة من عمان ، اشتبه عصام أنور مدير الجمرك، فى حقائب الراكب فرنسى من أصل مصرى، وبتفتيش حقائبه عبر علي 100 جهاز تتبع بالأقمار الصناعية ــ جى بى إس ــ قيمتها ربع مليون جنيه .

امر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركي له واتخاذ الإجراءات القانونية .