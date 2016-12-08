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التحقيق مع 17 من الصحة في بورسعيد في واقعة وفاة مواطن أمام مستشفى

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التحقيق مع 17 من الصحة في بورسعيد في واقعة وفاة مواطن أمام مستشفى التحقيق مع 17 من الصحة في بورسعيد في واقعة وفاة مواطن أمام مستشفى

وزارة الصحه

أعلن الدكتور عادل تعيلب، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن أن النيابه العامة استدعت 17 من العاملين بمستشفى بورسعيد العام، وذلك للتحقيق معهم وأخذ شهادتهم فى قضية اتهامهم بإلقاء رجل مسن خارج مستشفي حكومي حتى لقى مصرعه.
> وأوضحت مصادر مطلعة بمديرية الصحة أن اللجنة المكلفة بالتحقيق الادارى فى الواقعة أكدت فى تقريرها القاء المستشفي المريض خارجها، وذلك حسب شهود العيان من العاملين بالأمن والادارة.
> وتداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا، لرجل عجوز متوفي يجلس علي كرسي متحرك أمام باب المستشفي، متهمين في تعليقاتهم أطباء وممرضين بالمستشفي بطرده بعد رفض اسعافه بدعوي أن مظهره غير لائق، ولفظ أنفساه الأخيرة علي باب المستشفي، ثم عادوا وادخلوه إلي المشرحة عقب وفاته لتدخل المواطنين والشرطة – حسب تعليقاتهم.

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