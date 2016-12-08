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بالصور..وصول جزأين متصلين من الكوبرى العائم لموقعه بالرسوة جنوب بور سعيد

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بالصور..وصول جزأين متصلين من الكوبرى العائم لموقعه بالرسوة جنوب بور سعيد بالصور..وصول جزأين متصلين من الكوبرى العائم لموقعه بالرسوة جنوب بور سعيد

>بورسعيد – محمد عزام

دشن قطاع الإصلاحات الخارجية بترسانة بورسعيد البحرية، اليوم الخميس، الوصلة رقم 2، 3 من الكوبرى العائم على الحوض العائم 10 آلاف طن؛ حيث قامت قاطرات هيئة قناة السويس بقطرهما معاً متصلين إلى موقع الكوبرى ليتم توصيلهما بالوصلة رقم 1 على الضفة الشرقية للقناة.

 

وأكد مصدر داخل هيئة قناة السويس، أنه ترسانة بورسعيد البحرية تقوم بأعمال التجميع الخاصة بالبنتونات المكونة للكوبرى؛ حيث شهد الحوض ١٠ آلاف طن تجميع الجزء الشرقى جهة بور فؤاد للبنتونات ٢،٣.

 

وأضاف المصدر أن الحوض العائم ٢٥ ألف طن يشهد تجميع الجزء الغربى جهة بورسعيد للبنتونات ٤،٥؛ مشيرا إلى أنه يتم استكمال تركيب البوابات المعدنية التى تم تصنيعها بالترسانة بموقع الكوبرى بمنطقة الرسوة؛ بالإضافة إلى تصنيع أماكن التثبيت والمداخل والمخارج التى يشرف على تنفيذ الأعمال بها الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس.

 

يذكر أن هيئة قناة السويس كانت قد انتهت بالكامل من تصنيع الجسم المعدنى للكوبرى العائم وأعمال التجارب والاختبارات بمعرفة هيئات الإشراف الدولية، ويتكون الكوبرى من ٦ بنتونات عائمة بطول إجمالى ٤٢٠ مترا منها جزأين ثابتين اتجاه المداخل والمخارج جهة الغرب ببور سعيد وجهة الشرق ببور فؤاد.

 

 

 

 


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