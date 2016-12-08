إزالة 148 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا من رفع وإزالة عدد 148حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 6 فدادين و 9 قراريط بمراكز المنيا خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى المحافظة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح المهندس أحمد يوسف عثمان مدير مديرية الزراعة بالمنيا أن الحملة أسفرت عن إزالة 48 حالة بمركز مغاغة بمساحة فدان 23 قيراط و3 أسهم، وعدد 31 حالة بمركز بني مزار بمساحة 22 قيراط، و حالتين بأبوقرقاص بمساحة 3 قراريط و عدد7 حالات بملوي بمساحة فدان و5 قراريط و12سهم وعدد 59 حالة بمركز ديرمواس بمساحة فدادين، وقيراطين، و22 سهم بالإضافة إلي حالة إصلاح زراعي بمساحة 12 سهم .

وأضاف أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.