تعليم الأقصر: انتهاء المرحلة الأولى بمشروع تنمية مهارات مدرسة اللغة العربية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تنمية مهارات اللغة العربية وتدريب عدد من مدرسى اللغة العربية للتعليم الفنى على مستوى مديرية التربية والتعليم، وذلك بقاعة مدرسة الأقصر الفنية بنات.

وقال موسى عبد الله المتحدث الإعلامى باسم مديرية التربية والتعليم، أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير أداء الطلاب بالتعليم الفنى وإعدادهم إعدادًا متميزًا، مشددًا على أن مشروع تنمية مهارات اللغة العربية يهدف إلى علاج الأخطاء الإملائية التى يقع فيها الطالب من خلال الأنشطة، وتنمية مهارات طالب التعليم الفنى على مستوى المحافظة والنهوض بمستواه قراءة وكتابة، وغرس القيم السلوكية والأخلاقية فيه كى يؤدى ما عليه من عمل، وإعداد طالب التعليم الفنى إعداداً مهنياً وعضليًا لمشاركة فى سوق العمل، والكشف عن مواهبه والعمل على تنميتها مثل حفظ القرآن الكريم وإلقاء الشعر والخطابة والمسرح والمناظرات.