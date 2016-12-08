انعقاد لجنة تعيين العمد والمشايخ بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، اجتماع لجنة تعيين العمد والمشايخ بالمحافظة، طبقا لقانون العمد والمشايخ رقم (58) لسنة 1978، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2016، بحضور اللواء احمد طايل مدير أمن جنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى لمحافظ جنوب سيناء، والعميد أحمد القرن مدير المباحث الجنائية بمديرية امن جنوب سيناء والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وبناء عليه، قامت اللجنة بفحص ومراجعة جميع طلبات السادة المتقدمين لشغل شياخات القبائل الشاغرة، بإجمال 32 طلبا وعدد (9) شياخات، وقد رأت اللجنة إعادة فتح الترشح لقبائل الجراجرة برأس سدروالقرارشة بأبورديس، والحويطات بطور سيناء، وأولاد سعيد بطور سيناء.

جدير بالذكر أن اللجنة وافقت على تعيين سليمان سالم مشغل شيخا لقبيلة القرارشة بأبورديس، وسالم فراج سالم موسى لقبيلة بنى واصل بطور سيناء، وسويلم حميد مبارك سويلم لقبيلة المزينة بدهب، وسليمان فراج عيد لقبيلة الترابين بنويبع، وإرجاء النظر فى شياخة العليقات بطور سيناء لحين الفصل فى القضية المرفوعة من شيخ العليقات السابق.