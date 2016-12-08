السيسى لـ"الطيب": العالم كله ينظر إلى الأزهر باعتباره القلعة المستنيرة

كتب سمير حسنى- محمد شعلان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حديثه خلال كلمته التى يلقيها بذكرى المولد النبوى إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قائلا "أنا عارف أن هناك دور للأزهر، كويس وحريص عليه قوى، بس كل الناس النهاردة يا فضيلة الإمام بيبصوا على الأزهر مش فى مصر بس فى العالم كله، وبيقولوا ده القلعة المستنيرة وأنها من سيحيى صحيح الدين".

وأوضح الرئيس السيسى فى كلمته، أن تكرار حديثه فى قضايا الدين وخطابه هى غضبة فى دين والطريقة التى يقدم بها الآن، مضيفا "الطريقة التى يقدم بها الله لا تليق.. ولا يليق أن نقدمه عن طريق قتل الناس والتفزيع والدمار والخراب على أساس أنه النصر العظيم"، مؤكدا ان الدين لن يقوم على الهدم والقتل والتدمير.