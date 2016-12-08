أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى لـ"الطيب": العالم كله ينظر إلى الأزهر باعتباره القلعة المستنيرة

Google+ Print
السيسى لـ"الطيب": العالم كله ينظر إلى الأزهر باعتباره القلعة المستنيرة السيسى لـ"الطيب": العالم كله ينظر إلى الأزهر باعتباره القلعة المستنيرة

>كتب سمير حسنى- محمد شعلان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حديثه خلال كلمته التى يلقيها بذكرى المولد النبوى إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قائلا "أنا عارف أن هناك دور للأزهر، كويس وحريص عليه قوى، بس كل الناس النهاردة يا فضيلة الإمام بيبصوا على الأزهر مش فى بس فى العالم كله، وبيقولوا ده القلعة المستنيرة وأنها من سيحيى صحيح الدين".

وأوضح الرئيس السيسى فى كلمته، أن تكرار حديثه فى قضايا الدين وخطابه هى غضبة فى دين والطريقة التى يقدم بها الآن، مضيفا "الطريقة التى يقدم بها الله لا تليق.. ولا يليق أن نقدمه عن طريق قتل الناس والتفزيع والدمار والخراب على أساس أنه النصر العظيم"، مؤكدا ان الدين لن يقوم على الهدم والقتل والتدمير.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى