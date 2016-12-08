العوضي: تعديل الحكومة للمادة الـ10 من قانون التظاهر مخالف للدستور

طالب طارق العوضي، المحامي ومدير مركز دعم دولة القانون، – والحاصل على حكم ببطلان المادة 10 من قانون التظاهر- ، بعقد اجتماع عاجل مع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بحضور علي عبدالعال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الحكومة الخاص بتعديل المادة 10 من قانون التظاهر.

> وأكد العوضي أن مشروع قانون الحكومة مخالف لنص المادة 190 من الدستور التي جعلت لمجلس الدولة دون غيره سلطة الفصل في المنازعات الإدارية.

> وتنص المادة 10 من قانون التظاهر على سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

> كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.