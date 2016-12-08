الصليب الأحمر: إجلاء نحو 150 مدنيا من شرق حلب

جنيف (رويترز)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس، إنه تم إجلاء نحو 150 مدنيا معظمهم من المعاقين أو ممن يحتاجون رعاية طبية من مستشفى فى حلب القديمة الليلة الماضية فى أول عملية إجلاء رئيسية من القطاع الشرقى من المدينة السورية.

وقالت ماريان جاسر رئيسة بعثة اللجنة فى سوريا والموجودة حاليا فى حلب "هؤلاء المرضى حوصروا فى المنطقة لأيام بسبب اشتباكات عنيفة قريبة ومع اقتراب خط المواجهة (منهم)."

وذكرت اللجنة فى بيان أن من بين من تم إجلاؤهم من مستشفى دار الصفاء فى حلب القديمة -التى استعادت القوات النظامية السيطرة عليها يوم الثلاثاء- 118 مريضا نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات فى غرب حلب و30 شخصا نقلوا إلى مراكز إيواء أيضا فى الشطر الغربى من المدينة. وأضاف البيان أن عملية الإجلاء تمت بالتعاون مع الهلال الأحمر العربى السورى.