أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع نجار مسلح سقط من أعلى عقار بدمنهور

Google+ Print
مصرع نجار مسلح سقط من أعلى عقار بدمنهور مصرع نجار مسلح سقط من أعلى عقار بدمنهور

>البحيرة - جمال أبو الفضل

لقى قبل قليل نجار مسلح مصرعه، جراء سقوطه من أعلى عقار بدمنهور، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد "محمد السعيد محمد الأجهورى" نجار مسلح ومقيم بذات الناحية أعلى أحد المنازل بالقرية، لعمل شدة خشبية اختل توازنه وسقط أرضا، ما أدى لوفاته .

 

تلقى اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد فتحى المنياوى، رئيس مركز شرطة دمنهور، من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من أعلى عقار بناحية قرية دمتيوه دائرة المركز .

 

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة جرح قطعى بفروة الرأس طوله 7 سم أدى إلى نزيف بالرأس واشتباه نزيف داخلى بالمخ، وبسؤال شقيقه على السعيد محمد الأجهورى، حاصل على معهد خدمة اجتماعية ومقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ماتقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

 

تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد سالم، رئيس نيابة دمنهور، بإشراف المستشار أحمد فوزى، المحامى العام الأول لنيابات وسط دمنهور، التصريح بدفن الجثة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365