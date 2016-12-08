مصرع نجار مسلح سقط من أعلى عقار بدمنهور

البحيرة - جمال أبو الفضل

لقى قبل قليل نجار مسلح مصرعه، جراء سقوطه من أعلى عقار بدمنهور، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد "محمد السعيد محمد الأجهورى" نجار مسلح ومقيم بذات الناحية أعلى أحد المنازل بالقرية، لعمل شدة خشبية اختل توازنه وسقط أرضا، ما أدى لوفاته .

تلقى اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد فتحى المنياوى، رئيس مركز شرطة دمنهور، من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من أعلى عقار بناحية قرية دمتيوه دائرة المركز .

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة جرح قطعى بفروة الرأس طوله 7 سم أدى إلى نزيف بالرأس واشتباه نزيف داخلى بالمخ، وبسؤال شقيقه على السعيد محمد الأجهورى، حاصل على معهد خدمة اجتماعية ومقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ماتقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد سالم، رئيس نيابة دمنهور، بإشراف المستشار أحمد فوزى، المحامى العام الأول لنيابات وسط دمنهور، التصريح بدفن الجثة.