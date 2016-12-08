أخبار عاجلة

«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

سائق تاكسي يعتدي على أول نائبة أمريكية مسلمة ويهددها بنزع حجابها

Google+ Print
سائق تاكسي يعتدي على أول نائبة أمريكية مسلمة ويهددها بنزع حجابها سائق تاكسي يعتدي على أول نائبة أمريكية مسلمة ويهددها بنزع حجابها

الهان عمر

تعرضت النائبة إلهان عمر، أول نائبة برلمانية أمريكية من أصل صومالي، لتهديدات تنطوى على “كراهية” للمسلمين من سائق تاكسي فى ولاية واشنطن.

وقالت النائبة المنتخبة فى برلمان ولاية مينيسوتا إن سائق التاكسي هددها بنزع حجابها خلال مشادة كلامية نشبت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، وأوضحت النائبة، البالغة من العمر 34 عاما، إن الحادث وقع عقب حضورها تدريبا سياسيا فى البيت الأبيض.

وكتبت عمر تدوينة لها بوسائل التواصل الاجتماعى: فى طريقى إلى فندقي، ركبت سيارة أجرة وتعرضت لأبغض التهديدات وأكثرها كراهية للإسلام ومعاداة للمرأة واجهتها على الإطلاق”، وفقًا لـ”بي بي سي”.

وأضافت: ” سماني سائق التاكسي بتنظيم داعش فى سوريا والعراق وهدد بأن ينزع حجابى، لم أكن أعلم حقيقة كيف يمكن أن تنتهي هذه المواجهة بينما كنت أحاول الخروج مسرعة من التاكسي والحصول على متعلقاتي”.

وقالت: لا يزال هذا الحادث يهزني ولا أستطيع تخيل كيف أن هناك أشخاص يظهرون عداءهم بهذه الطريقة للمسلمين، إننى أصلى من أجل يتسم الرجل بالإنسانية كما أصلى لكل الذين يحملون الكراهية فى قلوبهم”.

وقالت شرطة واشنطن لـ” بى بى سى” إنها ليست على علم بتقديم أى شكوى بشأن الحادث.

إلهان عمر فازت بعضوية مجلس نواب عن ولاية مينيوستا، لتصبح بذلك أول مسلمة محجبة فى مجلس تشريعى بالولايات المتحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا