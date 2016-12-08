سائق تاكسي يعتدي على أول نائبة أمريكية مسلمة ويهددها بنزع حجابها

تعرضت النائبة إلهان عمر، أول نائبة برلمانية أمريكية من أصل صومالي، لتهديدات تنطوى على “كراهية” للمسلمين من سائق تاكسي فى ولاية واشنطن.

وقالت النائبة المنتخبة فى برلمان ولاية مينيسوتا إن سائق التاكسي هددها بنزع حجابها خلال مشادة كلامية نشبت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، وأوضحت النائبة، البالغة من العمر 34 عاما، إن الحادث وقع عقب حضورها تدريبا سياسيا فى البيت الأبيض.

وكتبت عمر تدوينة لها بوسائل التواصل الاجتماعى: فى طريقى إلى فندقي، ركبت سيارة أجرة وتعرضت لأبغض التهديدات وأكثرها كراهية للإسلام ومعاداة للمرأة واجهتها على الإطلاق”، وفقًا لـ”بي بي سي”.

وأضافت: ” سماني سائق التاكسي بتنظيم داعش فى سوريا والعراق وهدد بأن ينزع حجابى، لم أكن أعلم حقيقة كيف يمكن أن تنتهي هذه المواجهة بينما كنت أحاول الخروج مسرعة من التاكسي والحصول على متعلقاتي”.

وقالت: لا يزال هذا الحادث يهزني ولا أستطيع تخيل كيف أن هناك أشخاص يظهرون عداءهم بهذه الطريقة للمسلمين، إننى أصلى من أجل يتسم الرجل بالإنسانية كما أصلى لكل الذين يحملون الكراهية فى قلوبهم”.

وقالت شرطة واشنطن لـ” بى بى سى” إنها ليست على علم بتقديم أى شكوى بشأن الحادث.

إلهان عمر فازت بعضوية مجلس نواب عن ولاية مينيوستا، لتصبح بذلك أول مسلمة محجبة فى مجلس تشريعى بالولايات المتحدة.