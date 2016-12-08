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الرئيس: الحكومة لن تقترب من سعر رغيف العيش

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الرئيس: الحكومة لن تقترب من سعر رغيف العيش الرئيس: الحكومة لن تقترب من سعر رغيف العيش

قال الرئيس عبد الفتاح ، إنه خلال الأعوام الستة الماضية اكتسبنا كثيرًا لكن نتج أيضًا تحديات أمامنا، مؤكدًا أن اقترضت 150 مليار بـ 900 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس، أن لن يستمر هكذا لأن هذا ليس سعره العادل، وقلنا ندي نفسنا 6 شهور فرصة، وتوفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد السيسي: “فيه حاجات زاد سعرها على الدولة 60% فمثلا رغيف العيش كان بيتكلف 40 قرش، وحاليا 65قرش، ورغم ذلك “لم يمس ولن يمس”.. احنا بنطلع كل يوم، 90 مليون مضروب في 5 أرغفة عيش”.

وحول 11 /11، قال السيسي: “الناس كانت محتارة الشهر اللي فات ليه الناس دي متحركتش.. لانه شعب عظيم.. أنتوا حافظتوا على مصر .. كانوا بيقولوا هنقلب البلد، كان فيه دول بتصرف بدل ما تساعد علشان تهد.. سيبونا في حالنا واحنا هنبني”.

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