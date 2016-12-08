برلمان كوريا الجنوبية يطرح مشروع قانون لمساءلة الرئيسة

طرح البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، مشروع قانون لمساءلة الرئيسة باك جون هاي، تمهيدًا لإجراء تصويت على عزلها من منصبها بعد فضيحة استغلال نفوذ.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على مساءلة باك يوم الجمعة، وعبرت أحزاب المعارضة عن اعتقادها بأنها ستحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير القانون.

وفي حال موافقة البرلمان على عزلها يجب أن تؤيد المحكمة الدستورية هذه الخطوة وهي عملية قد تستغرق شهورًا.

وتتعرض باك، لضغوط كبيرة للاستقالة مع خروج أعداد غفيرة إلى الشوارع كل سبت للمطالبة بتنحيها، وتراجعت شعبيتها لمستويات قياسية بلغت أربعة في المئة.

وإذا تقرر عزل باك فستكون أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في البلاد يضطر لترك منصبه قبل انتهاء ولايته ومدتها خمس سنوات.

وباك متهمة بالتواطؤ مع صديقة ومساعد سابق للضغط على أصحاب شركات كبرى لدفع تبرعات لمؤسستين أقيمتا لدعم المبادرات السياسية.

ونفت باك ارتكاب أي مخالفات لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها تشوي سون سيل.

ويجب إجراء التصويت في غضون 72 ساعة من طرح مشروع قانون المساءلة، وطلب رئيس البرلمان تشونج سي كيون إجراء التصويت يوم الجمعة.