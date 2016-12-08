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إحالة تاجر سكر احتكر 86 طنًا بالشرقية للمحاكمة العاجلة

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إحالة تاجر سكر احتكر 86 طنًا بالشرقية للمحاكمة العاجلة إحالة تاجر سكر احتكر 86 طنًا بالشرقية للمحاكمة العاجلة

أرشيفية

قرر المستشار ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، إحالة تاجر سكر بمدينة ديرب نجم؛ لاحتكاره 86 طنًا، للمحاكمة العاجلة، وتم تحديد له جلسة السبت القادم لمحاكمته.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائي، يفيد قيام الرائد أحمد جلال، رئيس مباحث ديرب نجم، بالقبض علي”م .ال” تاجر سكر، بناء علي إذن ضبطه وإحضاره من النيابة العامة في واقعة محضر إحتكاره 86 طن سكر، وبعرضه علي النيابة العامة بديرب نجم برئاسة إسلام الحديدي قررت حبسه 4 أيام علي ذمة .

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