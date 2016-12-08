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الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية

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الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية

الكنيست الإسرائيلي

صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس، بالقراءة الأولى على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض التجمعات اليهودية في الضفة الغربية.

وأيد 58 نائبا هذا المشروع فيما عارضه 51 ، فيما اسثنيت منه المواد المتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعي على الأماكن التي أصدرت المحاكم قرارات بشأنها مثل عامونا.

وينص مشروع القانون أيضا على أنه سيتم منح أرض بديلة وتعويض مالي لكل من يثبت ملكيته لأراض خاصة استوطن سكان يهود عليها ، وستتم مصادرة الأرض لصالح قسم الاستيطان في الهستدروت الصهيونية العالمية وضمها الى المستوطنة التي تقع ضمن منطقة نفوذها.

ومن المقرر ان يحال مشروع القانون الى لجنة برلمانية مكونة من لجنتي الدستور والقانون والقضاء والخارجية والأمن لمناقشته.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص فى المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطينى.

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أونا