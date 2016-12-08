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المحامى العام بالشرقية يحيل أكبر تاجر سكر بديرب نجم للمحاكمة العاجلة

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المحامى العام بالشرقية يحيل أكبر تاجر سكر بديرب نجم للمحاكمة العاجلة المحامى العام بالشرقية يحيل أكبر تاجر سكر بديرب نجم للمحاكمة العاجلة

>الشرقية - فتحية الديب

قرر المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، إحالة أكبر تاجر سكر بمدينة ديرب نجم، للمحاكمة العاجلة، وتم تحديد جلسة له يوم السبت القادم.


> تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بقيام النقيب أحمد جلال رئيس مباحث ديرب نجم من ضبط " م ال" تاجر سكر، وذلك بناء على إذن ضبطه وإحضاره من النيابة العامة فى واقعة محضر احتكاره 86 طن سكر، وبعرضه على النيابة العامة بديرب نجم برئاسة إسلام الحديدى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.


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