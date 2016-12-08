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ضبط سلع تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

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ضبط سلع تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية ضبط سلع تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط "ا. ع"- 55 سنة صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرضه للبيع عدد "18" كجم من الجبن ومنتجات الألبان مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"م. ع"- 44 سنة بائع  لحيازته عدد "81 " علبة سجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية  وغير خاضعة للفحص الصحى والإشعاعى وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

كما وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية  مفادها قيام "ع .ش"- 30 سنة صاحب مخبز كائن بدائرة قسم محرم بك بمزاولة نشاط غير مشروع، فى مجال تجميع السلع التموينية المدعمة، حيث يقوم بتجميع الدقيق البلدى المدعم، من المخابز البلدية بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز بمخبزه.

 

 تم استهداف المخبز وضبط عدد "20" جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن "1" طن قام بتعبئتها داخل أجولة مدون عليها "دقيق استخراج 82 % شركة الجوهرة " غشا وتدليسا بقصد تضليل الجهات الرقابية، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم محرم بك، وجار العرض على النيابة.

 

 


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مصر 365

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