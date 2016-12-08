مباحث تأمين الطرق بالبحيرة تضبط 4860 علبة سجائر مجهولة المصدر

البحيرة جمال أبو الفضل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط 4860 علبة سجائر مجهولة المصدر، اليوم الخميس.

حيث تمكن ضباط إدارة تأمين الطرق بالمديرية بالقطاع الأول بالطريق الدولى الساحلى دائرة مركز شرطة كفرالدوار من ضبط السيارة رقم 8537 ع أ ب " ملاكي " قيادة " رشاد ال ع " تاجر ومقيم عطسه العوامى طنطا غربية بداخلها ( 486 ) خرطوشه سجائر ماركة كرلا بإجمالى ( 4860 ) علبة سجائر بدون فواتير داله على مصدرها .

بسؤال قائد السيارة قرر قيامه بشرائها من مدينة الإسكندرية تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة .