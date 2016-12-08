ضبط صاحب مستودع وسائق لقيامهم بتخزين اسطوانات بوتجاز بقنا

قنا وائل محمد

شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين، لضبط المتلاعبين فى السلع والمنتجات التموينة المدعومة من الدولة، أسفرت عن ضبط صاحب مستودع بوتجاز لتجميع عدد من أسطوانات الغاز وإعادة بيعها بالسوق السوداء وسائق.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من رئيس مباحث التموين تفيد ضبط أبو الحسن.م 42 سنة سائق ومقيم حجازه بحرى مركز قوص، وجمال.ع 41 سنة صاحب مستودع بوتجاز لتجميعهما 103 اسطوانة بوتجاز لاعادة بيعهما بالسوق السوداء.

وبمناقشتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر وأخطر اللواء أيمن فتحى مدير المباحث وتولت النيابة التحقيقات.