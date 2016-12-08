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البابا تواضروس يغادر القاهرة متوجهًا إلى أثينا على رأس وفد كنسى

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البابا تواضروس يغادر القاهرة متوجهًا إلى أثينا على رأس وفد كنسى البابا تواضروس يغادر القاهرة متوجهًا إلى أثينا على رأس وفد كنسى

غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متوجهًا إلى أثينا على رأس وفد كنسى فى زيارة لليونان تستغرق عدة أيام هى الأولى منذ ربع قرن بعد قطيعة بين الكنيستين المصرية واليونانية.

وأنهى البابا تواضروس والوفد الكنسى المرافق إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار على رحلة للطيران المتجهة إلى أثينا.

ومن المقرر أن يفتتح البابا كنيسة مصرية هناك بعدما اعترفت اليونانية بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية فى 2014، وتولى الأنبا بافلوس مسئولية تأسيس تلك الإيبراشية.

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