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تحديد أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري في أمم إفريقيا 2017

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تحديد أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري في أمم إفريقيا 2017 تحديد أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري في أمم إفريقيا 2017

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، تذاكر مباريات المسابقة التى تقام خلال الفترة من 14 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبلين، بمشاركة المنتخب المصري.

وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية، أن أسعار تذاكر المباريات تبدأ من 2 يورو ما يوازى 38 جنيها مصريا، على أن ترتفع الأسعار مع إقامة مباريات الأدوار الأقصائية “خروج المغلوب” من منافسات البطولة، حيث ينتظر أن يصل ثمن تذكرة المباراة النهائية إلى 60 يورو ما يوازى 1140 جنيها مصريا.

وأضافت الصحيفة، أن اللجنة المنظمة حرصت على أن تكون أسعار تذاكر المباريات فى متناول الجميع، لتشجيع الجماهير على حضور المباريات.

جدير بالذكر أن قرعة بطولة كأس الأمم الافريقية 2017 بالجابون، أوقعت منتخب فى المجموعة الرابعة بجانب منتخبات أوغندا ومالى وغانا.

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