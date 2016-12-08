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الأسد: العلاقات مع مصر كادت تنقطع في عهد «الإخوانجي» لولا المؤسسة العسكرية

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الأسد: العلاقات مع مصر كادت تنقطع في عهد «الإخوانجي» لولا المؤسسة العسكرية الأسد: العلاقات مع مصر كادت تنقطع في عهد «الإخوانجي» لولا المؤسسة العسكرية

بشار الأسد

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، العلاقات السورية المصرية، انحدرت خلال السنوات الأخيرة، وخاصة خلال فترة الحرب على سورية.

وأضاف أن العلاقات انحدرت لمستويات متدنية “وخاصة خلال حكم الإخوانجي مرسي في ذلك الوقت” ولكن حتى في ذلك الوقت لم تصل لدرجة القطيعة، مضيفًا “ليس لأن مرسي لا يرغب، أو الإخوانجية لا يرغبون، ولكن لأن المؤسسة الأمنية العسكرية لم تكن ترغب في هذه القطيعة” فبقي هناك قنصلية تعمل بالحد الأدنى من الموظفين.

وأكد الأسد، أن الضغوطات على لم تتوقف سواء من الغرب الذي يريد منها أن تلعب دوراً هامشياً باتجاه محدد، أم من بعض مشيخات الخليج التي لم تدخل التاريخ، وتريد من دولة تحمل واحدةً من أقدم الحضارات في العالم أن تكون مثلها، لذلك أستطيع أن أقول إن العلاقة تتحسن ببطء، ولكن الأفق ما زال محدوداً بالإطار الأمني.

 

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