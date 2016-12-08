السيسى يسلم وسام العلوم من الطبقة الأولى لعلماء من الأزهر والأوقاف

كتب سمير حسنى- محمد شعلان

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته باحتفالات المولد النبوى الشريف، الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ورئيس جامعة الازهر الأسبق، والدكتور إسماعيل الكندرى مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة.ك

ما كرّم الرئيس، الشيخ محمد عبد العزيز توبة مدير مديرية أوقاف أسوان السابق، والشيخ خالد بن على آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدولة البحرين، ومجموعة أخرى من اساتذة جامعة الازهر والعاملين بالأوقاف، الذين اثروا الحياة الدينية.