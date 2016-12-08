أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى يسلم وسام العلوم من الطبقة الأولى لعلماء من الأزهر والأوقاف

Google+ Print
السيسى يسلم وسام العلوم من الطبقة الأولى لعلماء من الأزهر والأوقاف السيسى يسلم وسام العلوم من الطبقة الأولى لعلماء من الأزهر والأوقاف

>كتب سمير حسنى- محمد شعلان

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته باحتفالات المولد النبوى الشريف، الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ورئيس جامعة الازهر الأسبق، والدكتور إسماعيل الكندرى مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة.ك

ما كرّم الرئيس، الشيخ محمد عبد العزيز توبة مدير مديرية أوقاف أسوان السابق، والشيخ خالد بن على آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدولة البحرين، ومجموعة أخرى من اساتذة جامعة الازهر والعاملين بالأوقاف، الذين اثروا الحياة الدينية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365