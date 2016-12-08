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السيسي يهنىء الشعب المصرى بمناسبة ذكرى مولد النبى محمد

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السيسي يهنىء الشعب المصرى بمناسبة ذكرى مولد النبى محمد السيسي يهنىء الشعب المصرى بمناسبة ذكرى مولد النبى محمد

>كتب سمير حسنى - محمد شعلان

توجه الرئيس عبدالفتاح ، بالتهنئة لشعب وكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وقال: أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى بالخير على الشعب المصرى العظيم وعلى كل ملسم ومسلمة فى كافة ربوع الأرض.

وأضاف خلال كلمته بذكرى المولد النبوى الشريف، بقاعة مؤتمرات الأزهر، إن احتفالنا بذكرى نبى الرحمة والهدى لهو مناسبة طيبة للتعمق بهدوء وسكينة فى أحوالنا مقارنين بين الأمس واليوم قاصدين الإجابة عن أسئلة العصر، الذى نعيش فيه، مستلهمين فى ذلك عظمة تراثنا ودروسه الخالدة، وأقول لكم بكل صراحة ووضوح أن طريقا طويل ينتظرنا إذا ما أردنا إحياء حقيقا لذكرى النبى العظيم.


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مصر 365

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