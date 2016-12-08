حبس عاطلين 4 أيام سرقوا توكتوك بعد استدراج صاحبة بمنطقة منعزلة فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحي

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، حبس عاطلين وذلك لقيامهما بسرقة توكتوك عقب استدراج قائده بمنطقة منعزلة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد عزت رئيس مباحث قسم سرس الليان يفيد من قيام محمود م. سائق ومقيم دائرة مركز الباجور بتحرير بلاغ يفيد بأنه أثناء قيادته التوك توك خاصته وسيرة بمحل إقامته، طلب منه ثلاثة أشخاص توصيلهم إلى مدينة سرس الليان، وقاموا باستدراجه إلى منطقه منعزلة واستولوا على التوك توك.

ونظراً لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية تكمن فى نفس مرتكبيها، فقد وجه اللواء خالد أبوالفتوح مدير أمن المنوفية، بتشكيل فريق بحث ضم ضباط وحدة مباحث القسم وتوصلت إلى أن مرتكب الواقعه كل من م. م. عاطل، أ. ى. عاطل ،أ. س. سائق توك توك، ص. ح.صاحب ورشة سمكرة وجميعهم مقيمين دائرة القسم، وقامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث القسم تمكنت من ضبط الثالث والرابع وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعه بالاشتراك مع الأول والثانى وتم ضبط التوك توك بإرشاد الرابع تم التحفظ على التوك توك تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .