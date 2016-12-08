سقوط دجال طلب من ضحيته إقامة علاقة جنسية مع الجن لإعادتها إلى زوجها

كتب كريم صبحى

القت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة القبض على دجال أوهم ضحاياه من المطلقات بقدرته على إعادتهن لأزواجهن، حيث طلب من سيدة إقامة علاقة جنسية مع الجن حتى يرجع زوجها له واستولى منها على 15 ألف جنيه.

وتلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر بلاغاً من ربة منزل أفادت بتعرضها للنصب على يد معالج روحانى يدعى "مصطفى المغربى" عرفته عن طريق اعلانات الانترنت وأوهمها بقدرته على إعادة زوجها لها بعد أن طلقها.

وأضافت فى بلاغها أن المتهم طلب منها 15 ألف جنيه وأعطته المبلغ ثم طلب منها إقامة علاقة جنسية مع الجن لمساعدتها فى اعادة زوجها لها فأبلغت عنه.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبمداهمة شقته عثر بداخلها على ادوات دجل وشعوذة ووجد معه ضحية نصب عليه واستولى منه على 5 الاف جنيه تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى قررت حبسه.