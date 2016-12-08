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ضبط تاجر تموين بحوزته طن سكر و800 كيلو زيت طعام بقنا

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ضبط تاجر تموين بحوزته طن سكر و800 كيلو زيت طعام بقنا ضبط تاجر تموين بحوزته طن سكر و800 كيلو زيت طعام بقنا

>قنا – وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، بالتنسيق مع مباحث ، بمحافظة قنا، من شن حملة أمنية مكبرة لضبط المتلاعبين فى الأسواق والإتجار بالسوق السوداء، أسفرت عن ضبط تاجر تموين لحيازته طن سكر تموينى و (800) كجم زيت طعام.

 

كان اللواء صلاح حسان تلقى إخطاراً يفيد ضبط فهمى.ي تاجر تموين ومقيم أبومناع غرب مركز دشنا لحيازته طن سكر تموينى و (800) كجم زيت طعام تموينى مدعمين من قبل الدوله لاعادة بيعهما بالسوق السوداء.

 

وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر وأخطر اللواء أيمن فتحى مدير المباحث وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


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مصر 365

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