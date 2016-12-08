ضبط تاجر تموين بحوزته طن سكر و800 كيلو زيت طعام بقنا

قنا – وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، بالتنسيق مع مباحث التموين، بمحافظة قنا، من شن حملة أمنية مكبرة لضبط المتلاعبين فى الأسواق والإتجار بالسوق السوداء، أسفرت عن ضبط تاجر تموين لحيازته طن سكر تموينى و (800) كجم زيت طعام.

كان اللواء صلاح حسان تلقى إخطاراً يفيد ضبط فهمى.ي تاجر تموين ومقيم أبومناع غرب مركز دشنا لحيازته طن سكر تموينى و (800) كجم زيت طعام تموينى مدعمين من قبل الدوله لاعادة بيعهما بالسوق السوداء.

وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر وأخطر اللواء أيمن فتحى مدير المباحث وتولت النيابة التحقيقات.