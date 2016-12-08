أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأسد: العلاقات مع مصر تتحسن بعد التصريحات الأخيرة للسيسي

Google+ Print
الأسد: العلاقات مع مصر تتحسن بعد التصريحات الأخيرة للسيسي الأسد: العلاقات مع مصر تتحسن بعد التصريحات الأخيرة للسيسي

بشار الأسد

قال الرئيس السوري فى مقابلة مع صحيفة الوطن السورية، نشرت اليوم الخميس، إن العلاقات مع بدأت تتحسن ببطء وهى مازالت فى طور التحسن، وكانت زيارة اللواء على مملوك والتصريحات الأخيرة للمسئولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس السيسى هى مؤشر لهذه العلاقة.

وأكد الأسد أن البنية الاجتماعية للمجتمع السورى أصبحت أكثر صفاء لأن الأمور اتضحت بالنسبة له وبات يميز بين التعصب والتدين، وبين الطائفية والتدين وعرف المجتمع أن مصلحته فى أن يقبل الجميع بعضهم بعضا، وأن يحترم الجميع مختلف الأطياف الدينية والطائفية والعرقية الموجودة فى المجتمع السورى لأنها الطريقة الوحيدة لوجود سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى