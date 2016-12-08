الأسد: العلاقات مع مصر تتحسن بعد التصريحات الأخيرة للسيسي

قال الرئيس السوري فى مقابلة مع صحيفة الوطن السورية، نشرت اليوم الخميس، إن العلاقات مع مصر بدأت تتحسن ببطء وهى مازالت فى طور التحسن، وكانت زيارة اللواء على مملوك والتصريحات الأخيرة للمسئولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس السيسى هى مؤشر لهذه العلاقة.

وأكد الأسد أن البنية الاجتماعية للمجتمع السورى أصبحت أكثر صفاء لأن الأمور اتضحت بالنسبة له وبات يميز بين التعصب والتدين، وبين الطائفية والتدين وعرف المجتمع أن مصلحته فى أن يقبل الجميع بعضهم بعضا، وأن يحترم الجميع مختلف الأطياف الدينية والطائفية والعرقية الموجودة فى المجتمع السورى لأنها الطريقة الوحيدة لوجود سوريا.