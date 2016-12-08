السيسي باحتفالية المولد النبوي: مطالبون بوقفة مع النفس وسنظل نواجه الإرهاب «أمنيًا»

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس خلال احتفالية وزارة الاوقاف التي أقيمت اليوم الخميس، إن طريقًا طويلًا ينتظرنا من العمل الشاق مع الأمل في غد أفضل، مع التطلع إلى جزاء المجتهدين الصابرين، ومواجهة الشدائد مع الأمل في التقدم والازدهار.

وأضاف الرئيس، أن الرسول، قاد ثورة هائلة من التحولات الفكرية والأخلاقية، فنحن نعاني من انفصال خطابنا الديني عن حياتنا، وأن هناك مفاهيم خاطئة بفعل تراكم السنوات، أو بفعل إرهابيين يبغون تبرير إرهابهم، ويحصنون أنفسهم من العقاب.

وأكد الرئيس: “نحن مطابون بوقفة مع النفس، ونواجه فيها ببراءة ما نعلم انه دخيل عن ديننا الحنيف، نرفض فيها ما يعادي العقل والإنسانية، ونجهد من أجل أن نصنع السلام داخل بلادنا، وان نثبت للعالم أن الإسلام دين عظيم، فنحن مصرون على خوض المعركة ضد الإرهاب، وأن مواجهتنا إياه بالوسائل العسكرية والأمنية ستستمر وستظل تضحيات جنودنا وشرطتنا مصدر إلهام وإعزاز للمصريين جميعًا من أجل وطن أمن وسالم.