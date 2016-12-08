أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السيسي باحتفالية المولد النبوي: مطالبون بوقفة مع النفس وسنظل نواجه الإرهاب «أمنيًا»

Google+ Print
السيسي باحتفالية المولد النبوي: مطالبون بوقفة مع النفس وسنظل نواجه الإرهاب «أمنيًا» السيسي باحتفالية المولد النبوي: مطالبون بوقفة مع النفس وسنظل نواجه الإرهاب «أمنيًا»

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس خلال احتفالية وزارة الاوقاف التي أقيمت اليوم الخميس، إن طريقًا طويلًا ينتظرنا من العمل الشاق مع الأمل في غد أفضل، مع التطلع إلى جزاء المجتهدين الصابرين، ومواجهة الشدائد مع الأمل في التقدم والازدهار.

وأضاف الرئيس، أن الرسول، قاد ثورة هائلة من التحولات الفكرية والأخلاقية، فنحن نعاني من انفصال خطابنا الديني عن حياتنا، وأن هناك مفاهيم خاطئة بفعل تراكم السنوات، أو بفعل إرهابيين يبغون تبرير إرهابهم، ويحصنون أنفسهم من العقاب.

وأكد الرئيس: “نحن مطابون بوقفة مع النفس، ونواجه فيها ببراءة ما نعلم انه دخيل عن ديننا الحنيف، نرفض فيها ما يعادي العقل والإنسانية، ونجهد من أجل أن نصنع السلام داخل بلادنا، وان نثبت للعالم أن  الإسلام دين عظيم، فنحن مصرون على خوض المعركة ضد الإرهاب، وأن مواجهتنا إياه بالوسائل العسكرية والأمنية ستستمر وستظل تضحيات جنودنا وشرطتنا مصدر إلهام وإعزاز للمصريين جميعًا من أجل وطن أمن وسالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين