مدير إدارة قها التعليمة: اليوم الدراسى بالمدينة يسير بشكل طبيعى

القليوبية ــ حسن عفيفى

أكد عماد عبد الوهاب مدير الإدارة التعليمية بقها لـ"اليوم السابع"، أنه تم تهدئة الأهالى وإقناعهم أن الجسم الغريب الذى تم العثور عليه صباح اليوم ليس قنبلة وتم إعادة التلاميذ إلى فصولهم، ولم تحدث أى تتداعيات لإلغاء اليوم الدارسى وتسير العملية التعليمية بشكل طبيعى بمدارس المدينة، مؤكدا أنه قام بجولة صباح اليوم على مجمع المدارس بعد أن سادت حالة من الهرج والمرج بالعثور على قنبلة بجوار مدرسة أسامة نصار، وأن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعى.

كانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا بالعثور على جسم غريب يشتبه أن يكون قنبلة، وانتقل خبراء المفرقعات، وتم فرض كردون أمنى حول المكان، وتبين أن الجسم عبارة عن كوب بلاستيك به تليفون محمول وبطارية موبايل وأسلاك تخرج منهما، ورجحت الأجهزة الأمنية أن أحد الأشخاص وضعهم بغرض العبث مع الأهالى، فيما هرع بعض المواطنين إلى مجمع المدارس الإعدادى والابتدائى والثانوى لأخذ أولادهم من المدارس، إلا أن مدير الإدارة طمأنهم ولم يحدث ما يعكر صفو العملية التعليمية.