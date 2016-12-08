الأسد: العلاقات مع مصر تتحسن بعدما انحدرت في عهد «الإخوانجي»

قال الرئيس السوري فى مقابلة مع صحيفة الوطن السورية، نشرت اليوم الخميس، إن العلاقات مع مصر بدأت تتحسن ببطء وهى مازالت فى طور التحسن، وكانت زيارة اللواء على مملوك والتصريحات الأخيرة للمسئولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس السيسى هى مؤشر لهذه العلاقة.

واعتبر العلاقات مع مصر أنها «تتحسن ببطء ولكن الأفق ما زال محدوداً بالإطار الأمني»، مبيناً أن تلك العلاقات انحدرت لمستويات متدنية خلال حكم الإخونجي محمد مرسي، ولكن لم تصل لدرجة القطيعة «وليس لأن مرسي لا يرغب، أو «الإخونجية» لا يرغبون، ولكن لأن المؤسسة الأمنية العسكرية لم تكن ترغب بهذه القطيعة».

وأكد الأسد أن البنية الاجتماعية للمجتمع السورى أصبحت أكثر صفاء لأن الأمور اتضحت بالنسبة له وبات يميز بين التعصب والتدين، وبين الطائفية والتدين وعرف المجتمع أن مصلحته فى أن يقبل الجميع بعضهم بعضا، وأن يحترم الجميع مختلف الأطياف الدينية والطائفية والعرقية الموجودة فى المجتمع السورى لأنها الطريقة الوحيدة لوجود سوريا.