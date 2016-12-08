روسيا وأمريكا يوشكان على التوصل لتفاهم بشأن حلب

قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن روسيا والولايات المتحدة على وشك التوصل لتفاهم بشأن مدينة حلب السورية.

واضاف ريابكوف أن “في الأيام الماضية حدث تبادل مكثف للوثائق المتعلقة بالوضع في حلب”، وفقًا لوكالة انترفاكس الروسية.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي “نحن على وشك التوصل لتفاهم لكني أود أن أحذر من المبالغة في التوقعات”.

وكان الكرملين قد قال يوم الأربعاء إن اتفاقا أمريكيا روسيا محتملا للسماح لمقاتلي المعارضة السورية بمغادرة حلب في سلام لا يزال على جدول الأعمال.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري في هامبورج يوم الخميس بعد أن أجريا محادثات يوم الأربعاء.