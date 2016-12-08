شيخ الأزهر: المولد النبوى ذكرى ميلاد أمة رباها النبى على الحق ومقاومة الشر

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن المولد النبوى، ليس فقط مولد لرسول عظيم انقذ الله به الإنسانية وصحح به اتجاه التاريخ، وإنما هو ذكرى ميلاد أمة صنعها النبى الكريم ورباها على مكارم الأخلاق والفضائل والدعوة إلى الخير والحق ومقاومة الشر والباطل.

وأضاف “الطيب” فى كلمته بذكرى المولد النبوى الشريف، أنه بفضل السير والنبوية والتعاليم النبوية قدم المسلمين فى مسيرتهم الحضارية كثيراً مما أسعد الإنسانية وظللها بالعدل والإخاء وعصمها، مما حدثت فى حضارات أخرى كانت وبلا وشرا مستطيلا على البشيرة قديما وحديثا، قائلا “من المستحيل تقديم شخصية استثنائية كشخصية النبى الكريم “محمد” فى كلمة”.