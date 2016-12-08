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وزير خارجية إيران: من مصلحة أمريكا الالتزام بالاتفاق النووي

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وزير خارجية إيران: من مصلحة أمريكا الالتزام بالاتفاق النووي وزير خارجية إيران: من مصلحة أمريكا الالتزام بالاتفاق النووي

حسن روحاني

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن من مصلحة الولايات المتحدة أن تبقى ملتزمة بالاتفاق النووي متعدد الأطراف.

وفي الأسبوع الماضي، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تمديد قانون عقوبات إيران لمدة عشر سنوات وتعهدت طهران بالرد قائلة إن ذلك ينتهك اتفاق العام الماضي مع القوى العالمية الست لتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المالية الدولية المفروضة عليها.

ويبدو أن الانفراجة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران خلال العامين المنصرمين في خطر مع تولي الرئيس دونالد لمنصبه الشهر المقبل. وقال ترامب خلال حملته الانتخابية إنه سيلغي الاتفاق النووي.

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