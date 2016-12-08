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حبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين من أمام البنوك بدمياط

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حبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين من أمام البنوك بدمياط حبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين من أمام البنوك بدمياط

>دمياط-معتز الشربينى

أمرت النيابة العامة بدمياط، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى المحضر الذى يحمل رقم 8790 جنح قسم ثان دمياط، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين من أمام البنوك.

 

وكان رجال مباحث قسم ثان دمياط، تمكنوا من ضبط تشكيل عصابى من محافظة بور سعيد، يقوم باعتراض بعض المواطنين لسرقة أموالهم أثناء مغادرتهم البنوك، حيث يقومون بتتبع المواطنين أثناء خروجهم من البنك ومن ثم سرقة أموالهم.

 

وبتضييق دائرة الاشتباه، تم ضبط 3 عاطلين من بور سعيد يستخدمون سيارة ماركة فيرنا رمادية اللون لتنفيذ جرائمهم.

 

 

 


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