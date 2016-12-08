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إخلاء مدرسة بالقليوبية بعد الاشتباه بوجود قنبلة بجوار السور

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إخلاء مدرسة بالقليوبية بعد الاشتباه بوجود قنبلة بجوار السور إخلاء مدرسة بالقليوبية بعد الاشتباه بوجود قنبلة بجوار السور

>القليوبية - حسن عفيفى

سادت حالة من الفزع بين أهالى مدينة قها، عقب العثور على جسم غريب يشتبه فى كونه قنبلة ألقاها مجهول بجوار سور مدرسة الشهيد أسامة نصار ومجمع مدارس مدينة قها.

 

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية إنه تلقى بلاغا من مسئولى إدارة قها بالعثور على جسم غريب يشتبه فى كونه قنبلة بجوار سور مدرسة الشهيد أسامة نصار، مشيرا إلى أن خبراء المفرقعات والدفاع المدنى انتلقت للتعامل مع البلاغ وفحصه، فيما تم فرض كردون أمنى حول المنطقة.

 

فيما قال مصدر بمديرية التربية والتعليم إنه تم إخلاء مدرسة الشهيد أسامة نصار ومجمع المدارس بقها وإلغاء اليوم الدراسى عقب تلقى البلاغ حرصا على حياة الطلاب والعاملين بالمدرسة.

 

وأشار المصدر إلى أن قيادات المديرية ومدير الأمن الإدارى قد انتقلوا إلى مكان البلاغ لمتابعة الموقف أولا بأول، خاصة المكان الذى شهد البلاغ وتقع فيه مدرسة الشهيد أسامة نصار ومجمع المدارس والإدارة التعليمية بقها.


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