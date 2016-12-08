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المؤبد لأمين "الحرية والعدالة" و10 من قيادات الإخوان ببورسعيد

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المؤبد لأمين "الحرية والعدالة" و10 من قيادات الإخوان ببورسعيد المؤبد لأمين "الحرية والعدالة" و10 من قيادات الإخوان ببورسعيد

>بورسعيد – محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم، اليوم الخميس، بالمؤبد لـ"محمد زكريا"، أمين حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، ومدير محطات كهرباء بالمحافظة، و10 قيادات إخوانية فى أحداث العنف التى دارت بمحيط حزب الحرية والعدالة فى حى الشرق، والتى استعرضوا فيها القوة والعنف بالأسلحة النارية والخرطوش وشرعوا فى قتل بعض المواطنين.

كانت قد وجهت النيابة العامة فى القضية رقم 5199 لسنة 2012 جنايات الشرق للمتهمين من الأول للسادس استعراض القوة والعنف والسطوة على المجنى عليهم حال تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم بحديقة فريال خلف المقر الرئيسى لحزب الحرية والعدالة.

كما وجهت لهم تُهم الشروع فى القتل بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مقر الحزب، أحرزوا أسلحة لا يجوز ترخيصها "بنادق آلية" وذخائرها، وأسلحة نارية وذخائرها.

واتهمت النيابة العامة أيضاً من المتهم السابع حتى الحادى عشر؛ أنهم اشتركوا بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين سالفى الذكر فى الجرائم التى قاموا بها؛ هذا بالإضافة إلى أنهم قد ألفوا عصابة هاجمت طائفة من السكان بمحيط مقر حزب الحرية والعدالة.


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