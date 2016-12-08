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شرطة دبي تبدأ تقسيط المخالفات عبر بطاقة ائتمان «أبوظبي التجاري»

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شرطة دبي تبدأ تقسيط المخالفات عبر بطاقة ائتمان «أبوظبي التجاري» شرطة دبي تبدأ تقسيط المخالفات عبر بطاقة ائتمان «أبوظبي التجاري»

أطلقت الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، خدمة تقسيط المخالفات عبر تطبيقاتها الذكية والموقع الإلكتروني باستخدام بطاقات الائتمان الصادرة من بنك أبو ظبي التجاري، حيث أصبح باستطاعة الجمهور سداد قيمة المخالفات المرورية بطريقة أكثر سرعة وفعالية من خلال توفير إمكانية دفع المخالفات المرورية بالتقسيط لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة من بنك أبو ظبي التجاري، بدون فوائد، على مدى 3 أو 6 أو 12 شهرا.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي قد وقعت وبنك أبوظبي التجاري مذكرة تفاهم تسمح للحاصلين على المخالفات المرورية من حاملي بطاقات الائتمان من البنك بتقسيط القيمة دون فوائد مصرفية بحد أدنى يبلغ 500 درهم للمخالف، وذلك في إطار حرص شرطة دبي على فتح قنوات اتصال جديدة للمتعاملين.

ودعا العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، الجمهور إلى الاستفادة من هذه الخدمة التي ستساهم بدور كبير في تسهيل عمليات سداد المخالفات المرورية بأسلوب أكثر سرعة وفعالية، فضلا عن ضمان المرونة والتوفير في عمليات الدفع، حيث يمكن لعملاء بنك أبو ظبي التجاري تحميل تطبيق شرطة دبي أو زيارة الموقع الإلكتروني، والدخول على خدمة دفع المخالفات واختيار فترة السداد بالتقسيط التي تناسبهم، شريطة أن لا تقل المبالغ المترتبة على المخالفات المرورية عن 500 درهم.

ويأتي هذا التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي وبنك أبو ظبي التجاري ليعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين والجهود المتواصلة لفريق الإدارة العامة للخدمات الذكية، وبالتعاون مع الإدارات العامة الرئيسية في شرطة دبي، بتحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور إلى خدمات بنسخة مطورة متوفرة عبر الهاتف، وذلك في ظل توجهات حكومة دبي الذكية ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالميا.

 

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