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تكريم الشركاء والإعلاميين الذين ساهموا في إنجاح افتتاح «قناة دبي المائية»

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تكريم الشركاء والإعلاميين الذين ساهموا في إنجاح افتتاح «قناة دبي المائية» تكريم الشركاء والإعلاميين الذين ساهموا في إنجاح افتتاح «قناة دبي المائية»

بدء صباح اليوم الخميس، حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين الذين ساهموا في إنجاح حدث افتتاح قناة دبي المائية، وذلك في مقر هيئة الطرق والمواصلات في دبي بحضور كبار الشخصيات والإعلاميين.

وألقى مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات كلمته موجها الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الداعم الأول وكافة المساهمين في هذا العمل الكبير.

وقال الطاير أن القناة أعادت رسم خارطة دبي وحققت حلما قديما بدأه باني دبي المغفور له الشيخ راشد ومن بعده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.

 

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