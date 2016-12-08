قطار الأهلي يهدد بـ"دهس" سموحة.. الليلة

كتب رمضان حسن

يخوض الأهلي تحد محلي جديد عند الثامنة والنصف مساء اليوم"الخميس"، حين يستضيف فريق سموحة على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الـ14 للدوري، ويدخل المارد الأحمر متصدر جدول المسابقة وفي جُعبته 35 نقطة من 11 انتصارا وتعادلين،فيما يحتل الفريق السكندري المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

تقابل الأهلي وسموحة في 14 مواجهة سابقة بواقع (12 مرة في الدوري ومرتين في الكأس) ، حقق الأحمر الفوز في 6 مباريات مقابل 3 انتصارات فقط لسموحة وحسم التعادل نتيجة 5 مواجهات ، وسجل الأهلي 20 هدفاً في شباك النادي السكندري،وكانت أول مواجهة جمعت الفريقين بالدور الأول موسم 2010/2011 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ، بينما كان آخر لقاء في دور الثمانية لكأس مصر وتأهل الأحمر بهدف لمدافعه سعد سمير.

ويتسلّح أحفاد التتش خلال موقعة الليلة بعامل مؤثر يتمثل فى الروح المعنوية العالية والثقة الكبيرة التي اكتسبوها بعد سلسلة طويلة من الانتصارات والعروض القوية، وإن كان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري حذّر لاعبيه من الافراط في هذه الثقة أو التهاون ، مؤكدا أن احترام المنافسين هو أفضل طريق للحفاظ علي اللقب المحلي.

ويُدرك البدري صعوبة مواجهة النادي السكندري الذي يضم بين صفوفه مزيج من عناصر الخبرة والشباب سواء احمد رءوف او اسلام محارب او احمد نبيل مانجا بجانب طموحه الكبير في المنافسة على اللقب أو الاستمرار فى صراع المنافسة على المربع الذهبى، واستعان الأهلي بآخر مواجهتين لسموحة أمام بتروجت والاتحاد السكندري لكشف نقاط القوة ومعرفة نقاط الضعف لإستغلالها في الفوز وانتزاع النقاط الثلاث.

ويستمر غياب الثلاثي حسام غالي ورامى ربيعة وعمرو السولية، فالأول والثاني ممنوعان بقرار من الجهاز الفني الذى رفض المجازفة بهما فى مباراة اليوم خوفا من تجدد الاصابة،بجانب لاعب الوسط عمرو السولية الذي يحتاج لاسبوعين علي الأقل من اجل التخلص من مزق الخلفية.

ويدرس البدري خوض اللقاء بنفس التشكيل الذي لعب به مباراة المقاصة الأخيرة والمكوّن من شريف إكرامي وعلي معلول وأحمد حجازي وسعد سمير ومحمد هاني وحسام عاشور وأحمد فتحي وعبد الله السعيد ووليد سليمان ومروان محسن، جونيور أجاي.

في المقابل،يدخل سموحة تحت قيادة حلمي طولان لقاء الليلة وهدفه الخروج بنقطة علي أقل تقدير،لضمان الاستمرار داخل المربع الذهبي،وفاز الفريق السكندري فى 7 لقاءات وتعادل 5 مرات وخسر مباراة واحدة.

وطلب طولان من لاعبيه تقديم عرض قوي مع فرض رقابة لصيقة علي مفاتيح لعب الاهلي المتمثلة فى السعيد ووليد سليمان واجاي ومحاولة استغلال المساحات الموجودة فى دفاع النادي الاحمر فى زيارة شباك شريف اكرامي.

ومن المنتظر أن يعتمد سموحة على تشكيل يضم كل من ،حارس المرمى محمد أبوجبل وأمامه الرباعى باتريك مالو والسيد فريد وعمر سعد ورجب بكار ،وأحمد حمص وعمرو المنوفى وأحمد نبيل "مانجا" في الوسط ومحمود سيد وإسلام محارب وأحمد رؤوف في الهجوم.