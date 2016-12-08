الجبلاية تغلظ عقوبات الهجوم على الحكام

كتب محمد مراد - حاتم رضا

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على وضع بند تغليظ عقوبة الهجوم على الحكام من قبل أى عنصر من عناصر لعبة كرة القدم، بداية من رؤساء الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية.

من المقرر أن يتم عرض البند يوم 23 ديسمبر الجارى خلال الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المقرر انعقادها من قبل اتحاد الكرة من أجل تعديل لائحة النظام الأساسى فى ظل شكوى العديد من الأندية من اللوائح المعمول بها فى الجبلاية وتحديداً شئون اللاعبين ولائحة النظام الأساسى.

جاء قرار مجلس الجبلاية بعد الأزمة التى شهدتها أزمة تهديد عدد من الأندية بالانسحاب من الدورى اعتراضاً على سوء مستوى الحكام على رأسهم الزمالك والإسماعيلى ، ومهاجمة مسئولى أكثر من نادى للحكام بشكل دائم.